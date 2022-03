¿Quién es el padre de Ethel Pozo? En entrevista al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, el padre biológico de Ethel Pozo reapareció en televisión nacional para contar su versión, la cual difiera con la señalada por Gisela Valcárcel.

Jorge Antonio Pozo Ramal, reapareció luego de 34 años en la vida de Ethel Pozo, hoy conductora de televisión de los programas ‘América Hoy’ y ‘En la cocina mando yo’, propiedad de GV Producciones.

Y aunque Gisela, a lo largo de su vida artística, siempre evitó hablar del padre de Ethel Pozo, recalcó que éste la abandonó cuando su hija era muy pequeña.

“¿Gisela le dijo ‘retírate de mi vida’?”, le preguntó la reportera de ‘Amor y Fuego’ al hombre de 66 años. Jorge Pozo refirió que la ‘Señito’ nunca le pidió que se fuera, pero sí lo hizo una tercera persona, de la cual no quiere revelar su identidad.

“Me dijeron que yo no le sumaba. Por otra persona allegada me dijeron que yo debería dar un paso al costado. Me dijeron ‘Ethel tiene una vida mejor, un futuro’... qué podía hacer yo, estaba sin oficio ni beneficio, pero siempre la tenía en mi corazón”, comentó.

En esa época, Jorge Pozo estaba sin trabajo, su situación económica era pésima y aportaba con los mínimo para los gastos de Ethel Pozo. Para sopesar este tema, él asegura que estaba pendiente de la crianza de Ethel. Solo acompañó a su hija hasta los 8 años de edad.

“Yo iba a visitarla a mi hija, le llevaba su tamal los domingos, pero yo veía que había un progreso (de parte de Gisela), había casa, carro, yo miraba que ella subía y yo estaba abajo...”, sostuvo.

“Si yo hubiera sido un hombre ambicioso, yo allí me hubiera quedado, pero yo me fui a los Estados Unidos, a buscar mi vida y eso hice”; agregó.

Jorge Pozo aseguró que, pese a la distancia, llamaba por teléfono a Ethel Pozo, pero poco a poco perdió el contacto.

“Yo le dejé a Gisela una carta poder y viaje a donde sea (con mi hija), nunca fui egoísta, nunca traté de obstaculizar la vida de mi hija”; sentenció.

Padre de Ethel Pozo explica por qué se fue

