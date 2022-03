Gisela Valcárcel no estaría dispuesta a darle ni un sol a Jorge Antonio Pozo Ramal, de 66 años de edad, el padre biológico de Ethel Pozo. El sexagenario reapareció en la vida de la ‘Señito’ pidiéndole ayuda económica debido a que tiene un tumor y no tiene dinero para su tratamiento.

Jorge Pozo logró comunicarse con el abogado de Gisela Valcárcel para solicitar esta “ayuda voluntaria”, según informó el diario ‘El Bono’.

“Me comuniqué con el abogado (Enrique) Ghersi, pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara”, señaló.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel se embarazó cuando tenía 17 años, mientras que Jorge Pozo tenía 24.

Padre de Ethel Pozo manda mensaje a Gisela Valcárcel

Jorge Pozo Ramal declaró para las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde dijo tener muy buenos recuerdos de su relación sentimental con Gisela Valcárcel, pese a que ella indicó que el padre de su hija la abandonó cuando estaba embarazada.

“A Gisela Valcárcel, pucha qué le diría, que la recuerdo siempre, a esa niña dulce, buena, linda. Recuerdos, me pongo triste ahorita, tantos años que no venía por aquí”, expresó.

