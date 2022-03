Jorge Antonio Pozo Ramal, padre de la conductora Ethel Pozo, reapareció luego de muchos años para implorar la ayuda de su hija y de su expareja, Gisela Valcárcel.

Y es que el hombre de 66 años de edad, quien regresó desde Ecuador, país en donde radica desde hace 16 años, suplica ayuda debido a que tiene un tumor y no posee los medios suficientes para poder costear el tratamiento.

“Yo vine para pedir ayuda, estoy enfermo, tengo un tumor y no tengo dinero. Me comuniqué con el abogado pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara”, comenzó diciendo Jorge para Diario El Bono.

Sin embargo, Pozo Ramal también declaró para las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde dijo tener muy buenos recuerdos de su relación sentimental con la popular ‘Señito’, pese a que ella en su momento, indicó que el padre de su hija la abandonó cuando era tan solo una niña.

“A Gisela Valcárcel, pucha qué le diría, que la recuerdo siempre, a esa niña dulce, buena, linda. Recuerdos, me pongo triste ahorita, tantos años que no venía por aquí”, expresó.

