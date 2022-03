¡La defiende con uñas y garras! Dayanita fue fuertemente criticada en las diversas redes sociales, tras haberle realizado una cruel y pesada broma a una abuelita que formaba parte del público de un show que realizó el pasado fin de semana.

Y es que en el clip de TikTok se logra ver a la integrante de “JB en ATV” animando un show y desde el escenario comenzó a mandar unas cuantas indirectas contra la audiencia. “Ella debería estar en su cajoncito con su algodoncito... No mamita, gracias por venir”, dijo la comediante.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que dicha abuelita utilizó la cuenta de TikTok de su nuera para asegurar que nunca se sintió ofendida por Dayanita, sino muy por el contrario le agradecía el haberla hecho reír.

“Hola Dayanita, yo soy la abuelita que ha salido esa noche, me he sentido muy feliz y no quiero que lo tomen a mal y opaquen tu carrera. Sigue adelante y no te avergüences”, fueron las palabras de la mujer de tercera edad, quien se mostró feliz de haber estado presente en el show de esa noche.

Por su parte, la actriz cómica no dudó en agradecer el tierno gesto de la abuelita, y aprovechó la oportunidad para explicarle a sus seguidores cómo maneja su humor negro en sus distintos shows.

“A mis queridos seguidores quiero explicarles un poco acerca de el show. Cuando nosotros los cómicos realizamos rutinas, involucramos al público presente para poder conectarnos con ustedes. Como podrán ver la señora involucrada no lo tomó a mal, se divirtió y formó parte del show, siempre con respeto a todos ustedes. Muchas gracias mi princesa bella por el apoyo que me brinda”, escribió Dayanita en su cuenta oficial de Instagram.

