Juan C. Sequeiros

Corresponsal de OJO

Aunque sus familias los recibieron sin mayor protección, apenas con mascarillas simples, los 147 peruanos de la delegación cusqueña del colegio Ciencias, conformada por escolares, docentes y padres de familia, pasarán tres semanas bajo aislamiento tras regresar de Bolivia, que sufre un incontrolado brote de sarampión.

Ellos fueron repatriados, al quedar varados en Bolivia mientras viajaban hacia La Paz para participar en actividades culturales.

A su retorno, felices, los menores se acercaron a sus padres, quienes emocionados los besaron y abrazaron.

Tres semanas

La cuarentena por tres semanas busca evitar contagios en la Ciudad Imperial, confirmó el director ejecutivo de Inteligencia Sanitaria de la Geresa Cusco, Alex Jaramillo.

“El periodo de cuarentena es de tres semanas por el periodo máximo de incubación del virus. Se presenta síntomas desde los tres días hasta las tres semanas de contagio, y el máximo periodo de contagio es la referencia”, explicó.

Durante los 21 días de cuarentena, los escolares reciben clases virtuales y los maestros tienen licencia.

Saludables

Mientras tanto se supo que toda la delegación se encuentra bien de salud luego de haber pasado peripecias en Bolivia respecto al hospedaje, alimentación y comodidades.

“Ya hemos regresado todos, nos han tratado bien, el gobierno boliviano y el consulado se han portado bien, primero llegamos a Potosí y la toma en Oruro hasta La Paz no nos dejó volver, todos nos apoyaron en todo lo que pudieron, nuestro eterno agradecimiento”, refirió el docente Yuri Saavedra.