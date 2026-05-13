El inicio de un nuevo proceso en la selección nacional de fútbol, bajo la dirección de Mano Menezes, ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿no hay canteras en el fútbol local?

Mientras nos cuestionamos por la falta de jugadores para el llamado recambio generacional, la realidad detrás de las divisiones menores revela un sistema que ha priorizado el lucro por encima de la formación deportiva.

Sobre esta situación que atraviesa el fútbol nacional, conversamos con Julio Quispe, entrenador y directivo deportivo del Centro Formativo de Fútbol – CEFFUT. Para él, el problema no es la falta de talento, pues asegura que “hay por todos lados”, sino la carencia de formadores con capacidad y, sobre todo, un modelo económico excluyente.

“Actualmente, el fútbol de menores se ha convertido en un tema más económico que deportivo. Lamentablemente los clubes están más preocupados en cómo pagarle a la Federación que en cómo agrupar equipos competitivos, en cómo captar jugadores con talento. Nos quejamos de que no hay buenos jugadores para la selección, pero qué selección se va a formar si desde abajo no están saliendo jugadores”, reflexiona el entrenador.

En opinión de Julio Quispe, los clubes, en lugar de enfocarse en captar y pulir condiciones técnicas en sus jugadores, están asfixiados por las exigencias económicas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Julio Quispe, entrenador y director deportivo miembro de la Asociación de Fútbol de Alta Competencia - Adefac.

Las bases del sistema establecen que, a medida que un equipo asciende de categoría, los costos de inscripción y participación aumentan exponencialmente, llegando a un punto de ser impagables, obligando a los clubes a endeudarse.

Es así que, un equipo puede empezar pagando 24 mil soles de inscripción, al siguiente año sube a 30 mil soles, luegos a 32 mil soles. Actualmente, la inscripción para la Liga 3 es de 10,000 dólares.

Los clubes denuncian que, pese a los altos pagos a la FPF, no reciben campos adecuados, ni arbitraje profesional, tampoco materiales deportivos ni mucho menos transmisión de los torneos para la visualización de sus jugadores.

“El año pasado el torneo terminó con 77 equipos y solamente clasifican dos. ¿Estás cobrando a cada uno esa cantidad, y no le das nada? No le das visualización, transmisiones, campos, chalecos, ni pelota”, comenta el también directivo de Ceffut.

Esta estructura genera una consecuencia directa en el fútbol nacional: el jugador que quiera llegar a ser profesional tiene que tener dinero. “Si un joven con talento no puede cubrir las cuotas que los clubes se ven obligados a exigir para subsistir y pagar a la Federación, queda fuera del sistema”, lamenta Julio Quispe.

Los resultados de esta crisis ya son visibles en las categorías inferiores de la selección (Sub-15 y Sub-17), que ocupan los últimos lugares en torneos sudamericanos.

Mientras los clubes sigan siendo vistos como fuentes de ingresos por inscripciones y no como centros de desarrollo, el fútbol nacional seguirá “escarbando” soluciones temporales en lugar de cosechar frutos de una cantera sólida y profesional.

Nuevos espacios para los jugadores

Ante esta realidad, Julio Quispe junto a otros profesionales del campo deportivo vienen organizando la Copa Adefac, de la Asociación de Fútbol de Alta Competencia, que busca romper el sistema de la gestión actual. Este Copa inicia el 16 de mayo, y propone un modelo descentralizado con beneficios que el sistema oficial hoy no ofrece.

La Copa Adefac inicia este sábado 16 de mayo con la participación de 11 equipos de Lima y provincias. FOTO: Difusión.

“Como asociación nueva estamos organizando un torneo que sea real, lleno de grandes profesionales, con la participación de árbitros liderados por Christian Santos. Con transmisiones por YouTube en la plataforma ‘Desde la cacha’, ambulancias en todos los partidos. Será un torneo que va a marcar la diferencia”, resalta Quispe.

Además, habrá un equipo de scouting profesional, liderado por formadores históricos como Carlos Solís, quien se encargará de seleccionar talentos y llevarlos directamente a pruebas en equipos que participan en la “Copa Federación Oro”, el torneo élite de menores de la FPF.

El proyecto busca, además, identificar a los mejores jugadores del torneo para conformar la Seleeción Adefac y participar en copas internacionales.

La fecha 1 del campeonato arranca este sábado 16 de mayo con la participación de 11 equipos de divisiones menores de clubes profesionales y promete ser una verdadera cantera de donde saldrán los nuevos talentos del fútbol peruano.

ALGO MÁS

Para más información de la Copa Adefac visitar su Facebook: Copa Adefac - Asociación de fútbol de alta competencia.