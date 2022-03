Ethel Pozo se pronunció sobre el pedido de su padre biológico Jorge Pozo, quien está reclamando una ayuda económica mensual pese a que abandonó a su hija cuando ella tenía 8 años de edad.

Y aunque dijo no estar arrepentido porque - según él - tiene “la conciencia tranquila”, no tiene reparos en señalar que la ley lo ampara, en referencia al artículo N°474 del Código Civil, el cual establece que el padre o la madre, mayor de 65 años, que se encuentre en estado de necesidad económica, o con la imposibilidad de mantenerse, podrá reclamar una remuneración.

¿Qué dijo Ethel sobre el pedido de su padre?

En declaraciones a Trome, la hija de Gisela Valcárcel señaló que lo que tiene ahorrado se destinará únicamente para sus hijas Luana y Doménica Garabán.

“Yo me dedico a mis hijas y tengo que darles lo que yo gano con mi trabajo porque salgo a las seis de la mañana todos los días (para trabajar) y lo hago desde 18 años. Según ley, creo que corresponde a los cónyuges (la pensión)”, comentó al referido medio.

Asimismo, dejó entrever que no le dará ningún sol a su padre biológico, Jorge Pozo.

“Yo tengo una familia formada, me dedico a mis hijas y si me voy algún día de esta vida, pues mis hijas tendrán lo poco o mucho que haya ahorrado Dome y Lua, y si tengo más hijos bueno, pero a ellos me dedico en cuerpo y alma”, sentenció.

