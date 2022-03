Ethel Pozo ha dejado bien claro que no le afectan las recientes declaraciones de su padre biológico Jorge Pozo Ramal, quien la abandonó cuando ella tenía 8 años de edad.

Según confesó Pozo Ramal, él se fue a trabajar a Estados Unidos, pero no le pasaba ninguna manutención a la hija de Gisela Valcárcel porque “era pobre”. Indicó que se alejó de Ethel porque una persona allegada a la ‘Señito’ le pidió que diera un paso al costado.

Pese a esta adversidad, Gisela sacó adelante a su hija, pese a que - en un inicio - no tenía dinero. “Cuando mi mamá a los 17 años no tenía ni para poder comprar un tarro de leche, lo hizo sola, la gente lo sabe y ha visto cómo me ha criado”, ha respondido ayer, 3 de marzo, Ethel sobre la súbita aparición de Jorge Pozo.

Hoy, 4 de marzo, un día después de que su padre biológico se presentara EN VIVO en el programa ‘Amor y fuego’, Ethel Pozo lanzó una frase que - perfectamente - podría ser una indirecta para la expareja de su madre.

Todo ocurrió en el set de ‘América HOY’, cuando Janet Barboza retaba a Ethel a que tomara un juego de piña, con hígado y Kión. Ante la cara de susto de Ethel, Brunella Horna y Edson Dávila le pidieron a Yaco Eskenazi y Christian Domínguez que ‘salve’ a la conductora de televisión.

“Yo lo tomo... en la vida, ningún hombre me va a salvar a mí”, exclamó Ethel en el programa, recibiendo los aplausos de sus compañeros.

