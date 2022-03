La conductora de televisión Ethel Pozo rompió su silencio y se pronunció sobre la repentina aparición de su padre biológico Jorge Pozo, quien busca un acercamiento a ella que incluye un pedido de ayuda económica.

Sin querer ahondar en detalles, la conductora de televisión, fue tajante: “todo el mundo sabe que mi mamá fue padre y madre para mí y no tengo que explicarlo”, dijo contundente.

-¿Cómo has tomado la súbita aparición de tu papá?

Cuando entré a la televisión, cuando decidí ingresar hace cinco años, siempre he tenido en mente, y lo he podido lograr, dar mensajes positivos, dar siempre a las mujeres mensajes de ir hacia adelante.

Muchas veces me han dicho y lo he escuchado en redes o en medios: ‘Ay es que ella tiene todo fácil, para ella todo es sencillo y para nada lo es. Yo decidí en mi vida no contar los obstáculos, las carencias, los problemas que como todo ser humano tengo. Básicamente, (lo de mi papá) no es un tema público para mí, yo frente a la televisión lo que hago es comunicar recetas, cocina, diversión, entretenimiento, psicología. Pero contar mi vida personal, o quizás algún tema difícil o triste nunca lo voy a hacer.

Todo el Perú sabe que yo he tenido en mi mamá a una mujer que fue padre y madre, todo el mundo lo sabe, felizmente no hay ni qué explicarlo, no es de ahora. Cuando mi mamá no tenía a los 17 años ni para poder comprar un tarro de leche lo hizo sola, la gente lo sabe y ha visto cómo me ha criado. Desde los seis años estoy expuesta en televisión con ‘Alo Gisela y ahora tengo 41, no hay nada que no sepa la gente de mí.

- Realmente tu figura paterna es tu tío Jimmy (esposo de Rosa Luz, hermana de Gisela)

Desde que abrí los ojos allí estaba mi tío Jimmy, que con mi tía Rosa Luz tienen 42 años de casados, y cuando eran novios, salían al cine y mi mamá iba en medio porque mi abuelita la mandaba para que la cuide. De verdad él siempre ha estado cerca mío. Yo tengo tres mujeres que me criaron, mi mamá, mi abuela Techi y mi tía Martha, que ya se nos fue. Si yo tuviera que tener una figura paterna sí, sería mi tío Jimmy.

