Jorge Antonio Pozo Ramal, padre biológico de Ethel Pozo, está reclamando a su hija que lo ayude económicamente, ahora que está enfermo y no tiene el dinero para solventar sus tratamiento.

“Yo creo que la ley me ampara”, ha asegurado en recientes declaraciones al diario ‘El Bono’.

El hombre de 66años, quien acaba de regresar de Ecuador, ha asegurado que nunca abandonó a Gisela Valcárcel cuando estaba embarazada de Ethel. “Yo te firmé”, es el mensaje que ha enviado a su hija.

Jorge Pozo se siente con derechos de reclamar una pensión a su hija; sin embargo, queda la duda de si la justicia peruana puede obligar a Ethel Pozo a mantener a su padre. Te lo contamos todo en la siguiente nota.

Ministerio de Justicia afirma que hijos deben dar pensión a sus padres

En junio del 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precisó que los hijos están obligados por ley a ayudar a sus padres a cubrir sus necesidades básicas cuando no son capaces de valerse por sí mismos, ya sea por limitaciones físicas, de salud o problemas económicos.

Se trata de una pensión de alimentos que se basa en el artículo N°474 del Código Civil, el cual establece que el padre o la madre, que sea mayor de 65 años, que se encuentre en estado de necesidad económica, o con la imposibilidad de mantenerse, podrá reclamar una remuneración.

En este sentido, Jorge Pozo podría presentar una demanda de pensión de alimentos contra su hija Ethel Pozo. La norma del Código Civil busca proteger a los padres del abandono de sus hijos, pues muchos no se atreven a denunciarlos por vergüenza.

Gigi Mitre, conductora de ‘Amor y Fuego’, indicó que si fuera su caso, ella no daría pensión a un padre que la abandonó. “Si a mi mi padre me ha tratado mal o abandonado, me pide remuneración, lo mando por un tubo”.

En tanto, Rodrigo González resaltó que siempre hay dos versiones de una misma historia: “Si tengo un padre que ha sido ausente, según la versión que siempre ha vendido Gisela Valcárcel, que ella fue madre soltera, que fue padre y madre... Pero las historias tienen dos partes, ¿Qué dice el padre de Ethel?”.

Trámites para presentar demanda de alimentos

Este recurso aplica para aquellos hijos mayores de edad y con los suficientes recursos económicos para ayudar a sus padres. Esta demanda se presenta en cualquier momento ante un Juzgado de Paz Letrado, adjuntando los siguientes documentos.

Copia del DNI del demandante.

Partida de nacimiento del demandado.

Domicilio del demandado.

Lugar de trabajo del hijo o hijos.

Señalar gastos del demandante, adjuntando de ser el caso medios de prueba que lo sustenten.

Documentos que acrediten los ingresos del demandado.

También se puede presentar una medida cautelar de asignación anticipada y otras en favor del demandante.

¿Sabías qué la ley protege a los padres adultos mayores a fin de que puedan exigir a sus hijos ayuda en alimentos, vivienda, salud y vestido?👉🏻https://t.co/fu61HNSOum pic.twitter.com/hg3PyHPGWW — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) June 11, 2018

TE PUEDE INTERESAR