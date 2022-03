“Gracias a Dios estoy con mi terapia y sí siento que estoy mejorando y voy a seguir así, obviamente”, dijo Sheyla Rojas en Améria hoy cuanod Janet Barboza le pidió que hable sobre la presunta parálisis en el rostro. “El tema de salud nunca es innecesario, Sheyla, porque repito y hago incidencia en que hay muchas personas que te siguen y quieren hacerse lo mismo, y hay que alertar”, respondió la ‘rulitos’. Por su parte, Ethel Pozo habló sobre la negativa de Sheyla de hablar de este tema: “Pero es válido que no quieras en este momento hablar aunque mucha gente está preocupada, Sheyla, como te dice Janet, porque te siguen, porque ven que tú siempre estás al cuidado de tu belleza y entonces dicen me voy a hacer lo mismo que Sheyla, las mamás no queremos que un día nuestras hijas se hagan algo y terminen con una parálisis facial”. Fuente: América Televisión