Nadie sabe lo que pasa de la puerta para adentro. Esta vez fue el turno de la pareja recientemente separada, Mario Irivarren y Vania Bludau, quienes de un día al otro, terminaron y sin explicar el por qué, pero el silencio se acabó y el productor periodístico de Magaly Medina, contó lo que vivió la modelo.

No habría sido solo una vez, pero el detonante fue narrado por Vania al productor de Magaly y la ‘urraca’ lo relató así: “Se lo ha contado a mi productor periodístico, es que la última agresión fue en esta discoteca, ‘El Patio’ del sur chico, donde él, delante de todos sus amigos, la agarró del cuello, entonces quiere decir que hay testigos de esto, pero que no fue la única vez que él la violentó”.

Magaly Medina además resaltó que Vania jamás dio señales de ser violentada y según su productor, cuando Mario la agredió en público, fue la Bludau, quien calmó a todos: “Ella más bien fue a decirles, no pasa nada, sigamos bailando, ella reconoce, que tuvo una actitud pasiva y tóxica de normalizar este tipo de actitud, aunque luego ha confesado que se dio cuenta de que no estaba bien, que no podía tolerarlo y fue que se alejó de él, pero además desde ese episodio donde ella le contestó de una forma discriminatoria al policía, desde ese día su relación no fue igual”.

Vania Bludau estaría esperando que sea Mario quien cuente todo lo que pasó, pero esto le pareció raro a Magaly Medina, porque la modelo apela a la caballerosidad del exguerrero, quien sería lapidado si confiesa haber agredido a su expareja.

