Se molestó. Vania Bludau sigue sin quedarse callada y esta vez utilizó nuevamente sus redes sociales para contestarle a algunos seguidores que la critican fuertemente por no haber expuesto de manera detallada los motivos que la llevaron a ponerle fin a su relación con Mario Irivarren.

El programa “Amor y Fuego” fue el encargado de mostrar las fuertes respuestas que tendría la modelo con sus fanáticos. En una de ellas dejó entrever que tendría miedo de no contar los motivos del fin de su relación con el exchico reality porque “a otra persona le podría pasar lo mismo”.

“Me cuentan por favor ¿Cuál es la vez anterior en donde dije que alguien me maltrató? Porque en la actualidad, aún no cuento los incidentes de violencia. No sé si lo haré. Asimismo tengo miedo de no hacerlo y que le pase a otra”, fue la tajante respuesta de Vania.

Frente a ello, Rodrigo González no dudó en arremeter contra la influencer. “Tóxica a no poder, ayuda psicológica. Uno debe sanar cosas por dentro porque la siguiente relación va ser igual... Que pena que me escriba esto”, expresó.

Por su parte, Gigi Mitre opinó que Vania Bludau estaría desesperada por hacer pública lo que pasó realmente con Mario Irivarren. “¿Cuánto faltará?, ¿Qué estará esperando?, ¿Estará viendo hasta donde llegará Mario si hace un contragolpe?”, agregó ‘Peluchín’.

