Mario Irivarren se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras las fuertes declaraciones que dio su ex Vania Bludau, dando a entender que habría sufrido “situaciones toscas” con el exintegrante de “Esto es Guerra”, motivo por el que terminó su relación.

Frente a ello, el popular ‘Calavera coqueta’ se pronunció mediante el programa de Youtube, “Preguntas que arden”, conducido por Christopher Gianotti, donde reveló detalles inéditos de su juventud y sobre sus intereses a nivel sentimental.

“¿Tendrías una relación abierta?”, fue una de las preguntas. Por su parte, Mario Irivarren contestó lo siguiente: “Creo que llega un punto de cierta madurez, donde puedes tener a tu amigo con derecho, dos solteros que vivimos nuestra vida y que esporádicamente nos vemos, pero pareja ya involucra sentimientos, y si yo siento un amor no me gustaría saber que el día que no está conmigo, está con otro... Prefiero la monogamia”.

Por otra parte, Mario Irivarren sorprendió al dejar bastante en claro que no le gusta crear falsas ilusiones a las personas con las que ha salido. ¿Indirecta para Vania?

“En las pocas oportunidades que he tenido de salir con chicas, estando soltero, he sido muy claro y directo, yo no ando con medias tintas... Si he salido con alguien, no me he andado con floros, digo no busco nada serio. Estoy totalmente en contra de vender amor con tal de conseguir un objetivo”, finalizó.

