El popular Mario Irivarren disfrutaba de una sólida relación con Vania Bludau hasta hace unas semanas, o por lo menos eso es lo que demostraban en redes, ya que la modelo reveló el infierno por el que pasó y que la llevó a terminar su romance de casi dos años.

Durante el programa ‘Amor y Fuego’, Mario confesó haber sido agresivo con Vania Bludau, pero no quiso contar la historia completa, por lo que su expareja usó el chat con la producción del programa, para soltarle chiquitas a la ‘calavera coqueta’.

Gigi Mitre fue la encargada de darle voz en el programa a Vania Bludau y lo que dijo, dejó sin palabras a Mario: “Tú te trepaste al mueble a agarrarle del cuello, está mal lo que estás diciendo, estaban mis amigas al costado y no me gritaba, me insultaba, realmente me sorprende, él me dijo que me trataba así porque tenía traumas con Ivanna”.

Mario decidió no hablar el tema ni referirse a Ivanna, pero resaltó que él acepta su culpa: “No voy a involucrar a terceras personas aquí, no me parece correcto, no voy a minimizar lo que he hecho, cuando yo me exaltaba, gritos feos y digo cosas feas”.

