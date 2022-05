Mario Irivarren estalló en llanto minutos antes de sentarse en el set de ‘Amor y Fuego’. El exchico reality no pudo controlarse ante el cargamontón que recibe por las recientes acusaciones de su expareja Vania Bludau, quien confirmó que fue víctima de agresiones durante el tiempo que estuvieron juntos

El programa de Willax TV mostró imágenes del exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ derramando algunas lágrimas por la situación que viene afrontando.

“¿Qué es lo que te duele, esas lágrimas son de impotencia, de dolor?”, le pregunta la reportera, ante el silencio de Mario.

Rodrigo, luego, le preguntó si sigue amando a Vania, a lo que él se negó a responder. “Han sido días duros. Me quiebro porque de acá no voy a salir bien parado”, comentó.

De otro lado, Mario reconoció que Vania Bludau no ha mentido. “No estaba consciente de que me podía denunciar, yo no quería minimizar, ni justificarme, pero tampoco voy a decir que soy un monstruo porque no lo soy”, agregó.

Mario Irivarren se quiebra

TE PUEDE INTERESAR