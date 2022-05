Entre broma y broma, la verdad se asoma. El comediante Ricardo Mendoza, confesó que no le cae bien María Pía Copello y todo habría sido por un mal trato que le dio la exconductora de ‘María Pía y Timoteo’ cuando él asistió a su programa aún siendo niño.

Todo sucedió durante uno de los primeros programas de ‘Hablando Huevadas’, mientras Jorge Luna se declaraba fan de Ana Karina Copello, lo cual propició que Ricardo Mendoza recuerde el mal momento que pasó de niño al asistir al programa de ‘María Pía y Timoteo’, donde sufrió los gritos de la exanimadora infantil.

El comediante reveló que él estuvo como público en el programa de ‘María Pía y Timoteo’ y la conductora calló a él y sus amigos: “No me cae María Pía, nunca me cayó, fui a su programa y me dijo ‘¿pueden callarse?’”

Según Ricardo, todo pasó cuando él y sus amigos de colegio, estaban gritando y alentando a uno de sus compañeros que participaba en los juegos: “Estábamos haciendo chongo todos los chibolos y era ese juego donde se peleaban los zumos y nos habían dado ‘chocomel’ (...) Había un chibolo de mi cole que estaba jugando (...) y ella se molestó y nos dijo ‘Se pueden callar’, y los payasitos tuvieron que tranquilizarla”.

