Magaly Medina no se quedó callada tras la reciente aparición de la cumbiambera Giuliana Rengifo, quien volvió a referirse a su relación con el notario Alfredo Zambrano.

Y es que la cantante gritó a los cuatro vientos que ella “no es amante de nadie” , tras ser vinculada, ahora, con Christian Domínguez por un falso ampay que salió en una página de espectáculos en Facebook.

Rengifo acusó a los fanáticos de Magaly Medina de haber inventado ese supuesto affaire, por lo que lanzó sus dardos contra la periodista.

Magaly Medina, indignada, arremetió contra la cantante, resaltando que “hay personas que no sobresalen por sus carreras artísticas, ni por su voz, ni por si tienen talento o no”.

“Hay mujeres con tan poco dignidad que no les importan aparecer y que la gente les tilde de la A a la Z en redes sociales, son tan indignas, se quieren tan poco que salen a contar que se revolcaron con cual, con este, con aquello. Y lo peor, pobrecitas que no han entendido que para un hombre no significó ni michi. Qué se avergüenzan de mencionarlas, que dicen que no existe ese capítulo, si alguna vez existió”, comentó la ‘Urraca’ sobre el amorío que su esposo tuvo con Giuliana Rengifo cuando se habían separado temporalmente.

“Si te meten a una casa encapuchada tarde en la noche y te sacan de la misma manera, ¿qué cosa eres para un hombre?”, agregó Medina.

La periodista consideró que Giuliana Rengifo vive “jactándose” de haber estado con el notario Alfredo Zambrano: “Habla de un hombre que no la menciona, que se avergüenza, que es mi esposo, de alguna vez pues haber tenido cualquier cosa menos una relación porque eso lo sé”.

“Hay señoras que debería venderles 10 soles de dignidad para que vayan sintiéndose que valen un poco, porque si, señora, tú la que cantas, vales, que lo hombres no te hayan valorado es porque tú no te valoras”.

TE PUEDE INTERESAR