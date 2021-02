Víctor Yaipén, integrante de Orquesta Candela, sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para contarle a sus seguidores una mala experiencia que habría vivido con un reconocido cantante nacional.

Y es que el artista peruano mencionó que Gianmarco Zignago le habría hecho un desplante cuando le pidió tomarse una foto con él en el aeropuerto.

“Yo soy hincha de unos de los cantautores más importante de acá de Perú, Gianmarco Zignago, que tiene canciones geniales. Desde muy niño he sido súper fan. Entonces yo tengo acá una orquesta que se llama Candela. Me invitaban a canales, siempre lo veía y nunca me animaba a tomarme una foto con él, hasta que un día en el aeropuerto lo veo y digo: ‘esta es la oportunidad de tomarme una foto con él’”, comenzó contando.

“Me acerco y le digo: ‘disculpa Gianmarco’ y me responde: ‘¿no ves que estoy ocupado? Ya ya, me tomo una foto contigo...’ Y yo me quedé así con mi acompañante. También entiendo que a veces uno no está en sus momentos, igual ya no lo volví a ver con los mismos ojos”, finalizó diciendo en un video publicado en TikTok.

Víctor Yaipén recuerda experiencia con Gianmarco - Ojo

