Magaly Medina no tuvo reparo en comentar sobre los últimos escándalos que tienen como protagonista a Sheyla Rojas, quien ha sido acusada de “traicionar” a Paula Manzanal, al enviarle videos íntimos a Vladimir De Guest, un francés que fue novio de su amiga.

Y es que para la popular ‘Urraca’, ha sido la misma exconductora de “Estás en todas” la que se ha encargado de deteriorar su imagen en televisión nacional.

“Es un escándalo más que estalla en la cara de Sheyla Rojas, su imagen se ha venido deteriorando, y no porque la prensa lo haya hecho, sino porque creo que ella todo lo ha ventilado en sus redes sociales y finalmente esto le ha servido como un catálogo de exhibición, como le sirve a muchas. Por las redes sociales también nos hemos enterado de sus aventuras de estos últimos días”, manifestó.

“Ella siempre se ha santificado. Cuando tú no eres santa, lo dices. Yo siempre digo eso que no soy buena ni mala, soy peor que eso, entonces la gente espera de mi lo peor, pero si tú dices: ‘oh no jamás, yo no’, cuando alguien te juega con tus mismas reglas y te saca este tipo de cosas, la gente tiene derecho a decir: ‘tú que decías que no, mira ahora’”, finalizó diciendo.

