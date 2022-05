Adolfo Aguilar estuvo como invitado especial en el programa de Youtube de Jorge Talavera, donde sorprendió a propios y extraños al revelar pasajes desconocidos de su vida privada. Y es que uno de los temas en cuestión fue sobre su “salida del closet”.

“La gente como yo también tenemos baja autoestima, tenemos problemas de salud mental. Fue fuertísimo, no me quería nada, odiaba lo que era, sufría todos los días por ser homosexual. Yo no quería ser homosexual y me auto mutilaba en acciones, conversaciones, la vida en general para que no se note”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que el conductor de “Yo Soy” confesó que durante su juventud tuvo varias enamoradas y que incluso en dos oportunidades estuvo a punto de dar el sí en el altar.

“Estuve por casarme dos veces. Fue entre los 28 y 33 años. He tenido enamoradas hasta los 33, luego ya tuve novios no más. Sabía que tenía interés por los chicos, pero estaba enamorado (...) Cuando yo tenía novias y me iba a casar, detuve el proceso y le dije que no podía seguir porque no iba a ser completamente real. Fue mucho llanto, sufrimiento, porque había mucho amor”, expresó Aguilar.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO