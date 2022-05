Talento prometedor. La novia de Hugo García, Alessia Rovegno, y actual candidata oficial de Miss Perú 2022, se animó a abrir su corazón y reveló detalles inéditos de lo complicado que fue para ella tomar la decisión de formar parte de este certamen de belleza.

Y es que la hija de Bárbara Cayo confesó que se vio obligada a postergar sus contratos en Nueva York para enfocarse en su preparación para poder levantar la tan ansiada corona.

Como se sabe, Alessia es una de las favoritas para ganar la corona y representar al país en el Miss Perú Universo 2022. Recordemos que la figura pública se hizo aún más conocida tras oficializar su romance con el integrante de ‘EEG’, Hugo García.

“Definitivamente tenía contratos en New York, estoy en una agencia de modelaje, pero hablé con ellos y me dejaron quedarme acá para participar en el certamen y dar mi 100%. No fue una decisión para nada fácil meterme al concurso del Miss Perú. Si es que soy elegida por supuesto me quedaría todo el tiempo que tenga que quedarme trabajando por mi país y todo por los niños que es algo que me llena el corazón”, expresó.

