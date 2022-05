María Pía Copello sigue encontrándose en el ojo de la tormenta pública tras las declaraciones que dio Dannya Bahamond, bailarina que aseguró sufrió maltrato por parte de la animadora infantil cuando tan solo tenía 7 años de edad.

A raíz de estas acusaciones, la joven influencer volvió a poner su cuenta de Instagram de manera pública para contestar contundentemente a todas las criticas que viene recibiendo por decir que la exanimadora infantil le gritó hace bastantes años atrás.

Cabe señalar que la joven contó de primera mano que ella vio cómo la exconductora de “Esto es Guerra” le gritó a Nataniel Sánchez y que no solo fue una vez, sino más veces y a más pequeños.

“Oigan gente yo solo estaba contando mi experiencia, hay cosas más importantes que rebotar en la prensa, no esto, de verdad se está tornando incómodo”, comenzó escribiendo.

“Yo no soy de este mundito, no como ni vivo de esto, solo quise salir a defender una verdad porque si me indigna que la gente ahora tenga amnesia y se quieran pintar como algo que no fueron en esa época”, añadió distando que quiere buscar fama o algo.

Por ultimo, Dannya sostuvo que lo que le da más cólera es que se quiera minimizar su versión de los hechos, pues considera que María Pía Copello no ha cambiado en su forma de comportarse. “Yo no sé si habrán cambiado, pero al parecer, para seguir mintiendo, no creo que hayan cambiado mucho”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO