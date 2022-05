Nuevas revelaciones. Vania Bludau sigue estando en el ojo dela tormenta pública tras haber acusado a Mario Irivarren de haberla presuntamente maltratado física y psicológicamente. Y es que ante este escándalo, Bruno Agostini rompió su silencio y contó detalles de cómo fue su romance con la modelo.

El hermano mayor de Fabio Agostini no dudó en sacar cara por Mario, y hasta incluso confesó que Vania sería una ‘persona tóxica’. “Lo que está viviendo, yo lo he pasado. No por el tema del maltrato, sino que ella habla mal de una persona”, comenzó diciendo el español.

En ese sentido, Bruno contó una anéctdota que vivió con la excombatiente, quien en su primera salida quiso revisarle el celular y ver con quién estaba chateando.

“Yo salí la primera vez con ella, me agarró el celular. Le dije: ‘qué estás haciendo’, reaccionó como queriendo hacer una pelea. Era la primera vez que salía con ella. Entonces me dijo: ‘¿Con quién estás hablando?’ Y yo: ‘Con quien me da la gana’. Noté una niñería, una inmadurez. Yo mismo le dije ‘me bajo del taxi’, nos íbamos de fiesta, no pienso irme con alguien tóxico”, agregó.

“Es muy conflictiva. Le gusta hacer daño. Ella, en vez de hablar conmigo como personas adultas, se expresaba mal en la tele haciendo daño (...) No comparto con que Mario le haya levantado la mano, pero también sé que la conflictiva aquí es Vania. Siento que es una mujer que no tiene los pies en la tierra, que la tele la tiene atontada, se cree una diva”, expresó.

Por último, el exchico reality reafirmó que Vania siempre tuvo actitudes tóxicas y agresivas. Incluso, hasta recordó cómo en algún momento lo tildó de ‘poco hombre’ por no querer tener una relación formal con ella.

“Yo sé que la tóxica es ella, la que provoca la agresividad es ella (...) Recuerdo que se juntó con Alejandra Baigorria y decía ‘poco hombre, te quisiste aprovechar de una mujer’. ¿Aprovechar? Lo único que dije era que no quería estar con ella”, finalizó diciendo para El Popular.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO