Una guerra de nunca acabar. Vania Bludau nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras la difusión en el programa de Magaly Medina, de unas conversaciones con Evelin Jiménez, confidente de Mario Irivarren, donde la modelo revela que le pagó el psiquiatra el exchico reality, pero que aún así las agresiones físicas y psicológicas continuaron.

“Me ha ahorcado más de una vez, las últimas fueron frente a amistades y eso ya fue el colmo de la vergüenza (...) Hasta el psiquiatra le pagué porque lo quiero, pero continuó igual. No sé qué suceda ahora. No voy a recopilar a todas mis amigas, de la gente que ha estado de fiesta con nosotros para lapiden a Mario, ya estoy harta. Lo único que puedo darme cuenta es en dónde he estado metida, en qué entorno he estado metida. Lo peor es haber salido con él”, dijo la modelo.

En ese sentido, el influencer también se comunicó con la producción del programa de espectáculos y aseguró nuevamente que nunca ahorcó a Vania como se está dejando entrever.

“Creo que cuando se lee la palabra ahorcar, uno interpreta que yo apreté mi mano contra su garganta o que fui detrás y le apliqué algún tipo de llave, ejerciendo presión o dejándola sin aire y te puedo afirmar con seguridad que eso jamás ocurrió”, expresó Mario.

Asimismo, Magaly también mostró una conversación por WhatsApp donde Mario le pide a Vania “fumar la pipa de la paz”, pues nunca quiso hacer un show de un tema tan delicado.

“Vania sinceramente yo ya no tengo nada más que perder, lo único que busco es mi paz y tranquilidad y te lo demostré ese día de la entrevista que no dije absolutamente nada malo de ti, porque mi intención no fue generar una guerra”, agregó Irivarren.





