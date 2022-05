Se siguen sumando las declaraciones. María Pía Copello se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras las declaraciones que dio Nataniel Sánchez sobre que “una animadora le gritó cuando apenas tenía 13 años”.

En ese sentido, una joven de nombre Dannya Bahamond decidió salir en sus redes sociales y contar su versión de los hechos, afirmando que sí fue la exconductora de “Esto es Guerra”, quien no solo le gritó a la actriz, sino también a otros niños del elenco de “María Pía y Timoteo”.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la usuaria sostuvo cómo eran los tratos de la animadora infantil y se animó a contar que a ella también le tocó afrontar estos arranques.

“No quiso, sí me gritó... Recuerdo que la producción me dijo que tengamos un artista en mente y yo toda la vida he sido fan de Selena Quintanilla me encantaba y fue la primera artista que se me vino a la cabeza”, comenzó diciendo.

“Me dijeron que tenía que decir qué artista y yo les dije Selena Quintanilla porque me encanta y me dijeron que no podía ser ella porque estaba muerta... Comenzamos a grabar y me pongo nerviosa, entonces digo otro nombre y paró todo y volvió a hacer su berrinche, su misma palabra de siempre: ¡Escúchame no puedes decir otra cosa si ya hemos quedado en algo!”, agregó Dannya.

“Solo me quedé callada y mirando a la productora. Tenía siete años y dije: ‘ay, ok me equivoqué’... Este tipo de berrinches, este tipo de cosas, tenía la gran reina de los niños María Pía Copello... Siempre”, finalizó diciendo.

Por último, la joven cibernauta mostró fotografías que comprueban que sí formó parte del elenco infantil en la época que María Pía Copello conducía en canal 4.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO