Merly Morello estuvo como invitada especial en el canal de Youtube de Christopher Gianotti, donde sorprendió a propios y extraños al contar pasajes inéditos de su vida privada.

Y es que uno de los temas tocados fue el acoso sexual que viviría la joven actriz en sus redes sociales desde los 13 años, hasta ahora que ya alcanzó la mayoría de edad.

“Yo tengo redes desde los 13 años, entonces desde ahí tengo comentarios sobre mi cuerpo, sexualizándome... Para mi fue incómodo, he llorado muchas veces, me he sentido sucia, porque la sociedad te enseña que tú eres la que atrae eso, que porque te vistes así, te expresas de una forma”, comenzó diciendo.

“Yo soy muy cariñosa con mis amigos, entonces me dicen que yo me lo buscaba. Me lo creía, me sentía impotente. A las finales entendí que yo no tenía a culpa. Es bueno hablarlo y expresarlo para ayudar a otras chicas, porque muchas se quedan calladas. Aprendí a no quedarme callada y me han criticado mucho por eso”, agregó con la voz entrecortada.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Merly confesó que un día tuvo un ataque de pánico, producto de unos aterradores pantallazos que le llegaron a su teléfono personal.

“Estoy harta de que me manden fotos mías editadas, me acosen en la calle y me digan de lo buena que estoy o de lo mal que me veo. Crean grupos y en los comentarios dicen cómo es que quieren violarme, secuestrarme. Un día me dio ataque de pánico y no quería volver a mi casa”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO