Merly Morello sorprendió a propios y extraños al realizar más de una confesión en el programa de Youtube, “Preguntas que arden”, que conduce Christopher Gianotti.

Y es que la joven actriz no dudó en contar abiertamente el tema de su orientación sexual, que en su momento acaparó portadas tras admitir que es bisexual mediante sus redes sociales.

“De hecho lo descubrí a los 4 años. Es que me gustó una chica del nido, en algún momento vi algo en televisión, chiquitita y fue ‘ok, me gustan las mujeres’. Luego ingresé a un colegio agnóstico y ahí mis amigos me hicieron entender que lo sentía era normal”, contó en un inicio.

Por otra parte, Merly también detalló que tiene una relación tan de confianza con su madre, que fue ella misma la que se dio cuenta de la orientación sexual de su pequeña.

“Yo no sabía cómo hablar del tema con mi mamá, pero un día ella me dijo que ya sabía, que ya se había dado cuenta, y es algo completamente normal”, finalizó.

