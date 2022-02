La actriz Merly Morello, quien dio vida a ‘Lily’ en la serie ‘De vuelta al barrio’, reveló en una entrevista que se sintió atacada por los cibernautas luego que supuestamente se filtrara un video íntimo de ella. Tanto la joven y su madre han negado en varios ocasiones que ella no es la que aparece en el video viralizado en redes sociales.

En conversación con el diario Trome, la joven que recién acaba de cumplir 18 añitos, expresó su molestia con los comentarios que recibió tras la supuesta grabación íntima.

“Siento que la gente cree que tiene el derecho de hablar de los demás como se les dé la gana y se escudan en esto de libertad de expresión, cuando no entienden que tu libertad termina cuando (se afecta) la libertad de alguien más, porque eso ya es invasión”, indicó en un primer momento.

La influencer que reveló que es bisexual hace unos días, también señaló que no entiende por qué se juzga a la persona que aparece en la grabación audiovisual y no a quien lo publica.

“Ahorita estoy más tranquila. Al principio sí me incomodó muchísimo y no porque se haya filtrado algo porque, uno no soy yo y dos me parece súper injusto que a la persona que se le filtra algo sea señalada”, agregó.

