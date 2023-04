Los conductores de “América Hoy”, Ethel Pozo, Janet Barboza y Christian Domínguez, lamentaron el complicado momento de salud que atraviesa Keiko Fujimori, quien anunció públicamente que le detectaron un tumor por lo que tendrá que ser operada de emergencia.

“El día de ayer recibimos la triste noticia de que Keiko Fujimori ha dicho públicamente que le han encontrado un tumor y es una noticia lamentable. Mientras veníamos hablando mucho de su exesposo Mark Vito por la explosión en TikTok y a raíz de eso él se despide de las redes”, comenzó diciendo la hija de Gisela Valcárcel.

Tras el informe, la conductora del magazine matutino se mostró sorprendida de que Mark Vito Villanella asegurara que lo tomó por sorpresa el grave estado de salud de la madre de sus dos hijas.

“Mi comentario con respecto a Mark Vito es si llevan una buena relación de padres, ¿Cómo no se dio cuenta que su exesposa estaba pasándola mal de saludd? Por una situación difícil y salía con Fabio Agostini, me parece que no es correcto” , fue la fuerte crítica de Ethel EN VIVO.

En ese sentido, Janet Barboza expresó su confusión frente al comunicado que emitió Mark en sus redes sobre su retiro del medio digital mientras Keiko se estabiliza. “Su comunicado no se entiende, ¿qué está pasando con Mark Vito? Yo entendía que había un comunicado para congraciarse con Keiko, sin embargo, a la vez aprovecha para promocionarse. Medio enredado su comunicado”, expresó.

Mark Vito se despide de las redes tras estado de salud de Keiko

