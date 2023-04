¡Auch! Milena Zárate hizo una pausa en su discusión contra su hermana Greissy Ortega y se animó a comentar sobre escándalo de infidelidad que protagonizan Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, la colombiana lanzó duras críticas contra la pareja pero arremetió con todo contra el futbolista aún casado con Rosa Fuentes, con quien tiene dos hijos y un tercero en camino.

Durante una entrevista con el canal de YouTube de ‘ChiquiWilo’ la bailarina descargó toda su artillería contra el futbolista y la modelo. En un inicio el youtuber le agradeció a Milena que aceptara la entrevista sin cobrar, esto en referencia que en una oportunidad anterior Jossmery Toledo habría exigido un pago por ir a su canal.

“Milena no nos ha cobrado, ha venido con gusto y eso lo agradezco (...) Pero, solamente una invitada, nos agarró, al comienzo invertí, pero esa tomba es así”, explicó el youtuber.

En ese momento, Milena intervino y comenzó con sus críticas. “Ese es el problema, la tomba se aprovecha de los huevones (...) ¿Te apellidas Hurtado?”, expresó la colombiana.

¿Qué dijo Milena Zárate sobre Jossmery Toledo?

Milena Zárate arremetió con todo contra la ‘Tombita’ y Paolo Hurtado e indició que el karma existe y que todo el dolor que han provocado se les regresará.

“Hasta dónde puede llegar una mujer sin tener el menor escrúpulo, ni valor, ni amor propio. Habiendo tantos hombres separados, solteros y solos, cómo pudo ser tan sinvergüenza y no tener sangre en la cara. Me da indignación una persona así, porque no se imagina el dolor que causa. Es una descarada, me provoca agarrarla de los pelos porque no sabe el sufrimiento que está causando y lo que costará superarlo”, sentenció la hermana mayor de Greissy Ortega.





TE PUEDE INTERESAR