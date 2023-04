Jossmery Toledo se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras ser ampayada con Paolo Hurtado, futbolista casado con Rosa Fuentes y con tres hijos. Y es que la expolicía ha venido recibiendo innumerables críticas y ataques en redes sociales por ser la “amante” y haberse metido en el medio de un matrimonio.

Sin embargo, ahora la modelo sorprendió a propios y extraños al lanzar un tremendo mensaje en sus redes sociales, el cual estaría dirigido a la esposa del jugador del Cienciano de Cusco. Dicho post no pasó desapercibido por el programa “Amor y Fuego”, quienes notaron una peculiar similitud con una publicación de hace algunos años que habría realizando Tilsa Lozano en sus redes.

“No hables de lo que no sepas. No te metas en lo que no te importa. Y no juzgues lo que no viviste”, escribió Jossmery en su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, aquel potente mensaje tiene mucho parecido con el que lanzó la ahora esposa de Jackson Torres cuando tenía un amorío con el ‘Loco’ Vargas.

“Ha puesto la misma frase hace exactamente nueve años en su Facebook, porque en ese tiempo todavía no tenía Instagram, sino seguro que la ponía. Ahí está, que eso es lo que hacía, mandar indirectas, el mismo patrón”, comentó Rodrigo González al ver el post de la popular ‘Tombita’.

“Cuidado con lo que hablan. No vaya a ser que tengan que tragarse toditas sus palabras. No creas todo lo que escuches, no digas todo lo que sabes y mucho menos repitas cosas que no has visto”, escribió Tilsa Lozano sobre su romance con el futbolista peruano, quien también estaba y está casado con Blanca Rodríguez.

