Fiorella Rodríguez se encuentra atravesando una de las mejores etapas de su vida amorosa junto al español Iván Micol, a quien le lleva más de 20 años. Y es que la actriz señala que la diferencia de edades no representa ningún obstáculo para expresar su amor, pues lo que viven no es un “gileito”, sino una relación formal.

“Fue una conexión que se dio y resultó ser mucho más potente de lo que pensábamos y hasta aquí llegamos, ya han pasado ocho meses. Tengo la suerte de que mi familia siempre me ha apoyado mucho en todas mis decisiones, aunque no todos tenemos los mismos pensamientos, entienden y aceptan que cada uno tiene sus sentimientos”, comenzó diciendo el modelo extranjero.

“Cuando lo vi dije aquí es, nuestra relación se basa en el humor, porque no podría estar con alguien que no sea divertido. Lo más chévere es que no había sorpresas en el camino. Hermana, yo estoy grande y desde el inicio le dije ‘¿cómo es la hue?’... Se la pinté clarito y él se rio”, agregó Fiorella.

En ese sentido, la artista peruana no dudó en llenar de elogios a Iván Micol, pues asegura es su apoyo incondicional en toda decisión que ella pueda tomar.

“Cuando uno está seguro no se siente la diferencia de edades. Él es super tranquilo; yo, a veces, soy un poco alocadita, él es super casero, es de cocinar, de hacer planes en familia. Me siento super apoyada y protegida por él, es un hombre con valores y principios”, finalizó diciendo a Trome.

