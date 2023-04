Milena Zárate no se quedó callada y decidió responderle con todo a Greyssi Ortega, quien señaló que “le da vigencia” a su hermana y además tildó de solitaria, soberbia y vengativa.

Y es que la cantante colombiana aseguró que nunca ha necesitado de su familiar hermana y que es todo lo contrario. Asimismo, señaló que la joven madre de familia es “una persona nociva” en su vida y que para pendiente de todo lo que hace.

“Hice mi descargo por un tema de explicar por qué hice ese TikTok, sin esperar que la señorita iba a salir a reclamar. Ella tempranito me escribió un arsenal de cosas que obviamente yo le respondí y de ahí la bloqueé de mi Instagram porque para mirando todo lo que yo publico. Es una persona nociva, ni siquiera una persona tóxica, es nociva para mi vida y mi salud”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Milena confesó que se alejó de Greyssi porque fue ella misma la que le contó que Ítalo Villaseca la habría botado de su casa en Estados Unidos porque “ya no lo amaba”. Sin embargo, días después se topó con que ambos volvieron a estar juntos.

“Yo me gano la vida bien, no tengo una persona a mi lado que me maltrate, que me humille , quizá porque no me ha pasado toda la situación que ha tenido que pasar ella. Siempre ha querido lo que yo he tenido, hasta mi marido lo ha querido tener (...) La última vez me dijo que se venía porque él (Ítalo Villaseca) la había botado de su casa, porque él le dijo que ya no la amaba, y no pasó ni una semana y la veo en el albergue que está ahorita y con él”, agregó para El Popular.

Por último, la expareja de Edwin Sierra señaló que nunca ha necesitado la ayuda de su hermana, sino que todos estos años ha sido todo lo contrario. “Todo estos años, la persona que ha necesitado de mí es ella, no yo. Yo desde que decidí separarme del padre de hija, yo me gano mi plata trabajando, sin necesidad de pedirle nada a nadie. La persona que siempre ha venido a pedirme algo ha sido ella, no yo”, finalizó diciendo.

