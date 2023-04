Tenso momento. Janet Barboza estuvo como invitada especial en el programa “Mujeres de la PM”, donde fue ‘troleada’ EN VIVO por Gianella Neyra, quien comentó sobre “los años de experiencia” que tiene la conductora en el medio artístico, lo cual no fue bien tomado por la popular ‘Rulitos’.

Todo se dio cuando Brunella Horna, Ethel Pozo, Edson Dávila y Janet aceptaron participar del programa nocturno. Al inicio, la exreina de las movidas negó ser la picona del grupo. “Yo no lo soy, competitiva, sí” , reaccionó. “Te tengo que ver porque te miro y digo que sí eres picona” , interrumpió Gianella.

En ese momento, la hija de Gisela Valcárcel aprovechó la oportunidad para comentar al respecto. “La trayectoria y años de experiencia”, dijo, siendo interrumpida al instante por la actriz peruana. “Sobre todo los años de experiencia” . Sin embargo, la popular ‘Rulitos’ sin titubear la parchó. “Bueno, Gianella , tú no hables de años”.

Asimismo, Janet Barboza explicó que ya está cansada que Edson Dávila ‘Giselo’ la bromee con el tema de su edad cada que tiene oportunidad. “En el programa, la ‘cacatúa’ me habla de años, vengo acá que todas somos promo y me hablan de años, no se pasen”, enfatizó la presentadora de ‘América Hoy’.

