Con el corazón roto. Fabio Agostini decidió romper su silencio y se refirió por primera vez sobre su ruptura con Mayra Goñi, con quien mantuvo una larga relación en el año 2018.

Y es que el exchico reality reveló para el canal de YouTube de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida , algunos aspectos de su vida sentimental y cómo se considera una persona bastante sensible.

“Así empezó todo con Mayra, jugando, tonteando, y al final surgió todo”, comenzó diciendo el español. “¿Sufriste por Mayra?”, le consultó rápidamente la popular ‘Chinita’. “ Sí, claro, pero no solo por Mayra . Hay muchas cosas que no saben de mi, pero en España he tenido relaciones bastantes serias, pero ustedes solo conocen lo mediático”, agregó.

Por otra parte, Fabio Agostini se reafirmó sobre lo que contó en “El Valor de la Verdad”, de que la decisión de terminar su relación con la actriz peruana, fue debido a que le habían llegado algunos rumores sobre infidelidad.

“La relación se acabó porque yo dije que quería acabarla, no aguanté más. En su momento yo dije que había escuchado cosas, no dije que fue así. Lo escuché, y es que yo tonto no soy, no me chupo el dedo. Dije lo que me informaban amigos míos” , manifestó.

