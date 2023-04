Milena Zárate decidió pronunciarse de manera bastante extensa mediante un video en su canal de Youtube, donde no dudó en arremeter contra su hermana Greyssi Ortega, a quien le recordó cuando se metió en el medio de su relación con Edwin Sierra.}

“Reapareció digna a reclamar los derechos de la frase. Dijo que yo había hecho ese Tiktok para mortificarla, para joderle la vida. Ella se metió con mi marido”, comenzó diciendo la cantante en su descargo.

En ese sentido, la artista extranjera aseguró que pensó que su hermana había cambiado su actitud, al abrirle las puertas de su casa junto a sus pequeños hijos y su esposo Italo Villaseca.

“Hoy me doy cuenta que usted sigue siendo la misma persona que me hizo daño hace nueve años, sigue teniendo la misma mala entraña, el mismo mal corazón. Es una persona llena de envidia de mí y qué pena, porque lo único que yo he hecho todo este tiempo es ayudarla, cuando no se lo merecía ” , agregó Milena bastante indignada.

Por otra parte, Milena Zárate también le contó a sus seguidores que le había mandado varios audios fuertes a Greissy, que los guardaría como un “respaldo”.

“Esto queda para mí, como un respaldo porque yo la conozco, sé lo manipuladora que puede llegar a ser... Y como está buscando plata como sea, entonces no sé de lo que sea capaz”, finalizó.

