Este martes 25 de abril de 2023, durante el programa “Magaly TV, La Firme”, la conductora Magaly Medina enfureció con el tiktoker Einer Gilbert Alva León, conocido como “Makanaky”, quien protagonizó un nuevo escándalo y ha vuelto a generar indignación luego de bajarse el pantalón y mostrar sus genitales en un restaurante de San Miguel frente a familias y niños.

La periodista de espectáculos pidió a las autoridades que metan preso al joven de 32 años, quien confesó abiertamente haber participado en una violación en grupo, para que aprenda la lección.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Makanaky?

“Makanaky es un impresentable. Yo no sé por qué anda suelto por las calles. Es un hombre sobre el que alguien debería tomar cartas en el asunto. Es un peligro andante. Es alguien que no tiene ningún tipo de criterio para sus actos. Además, anda rodeado de otro grupo de impresentables que polulan en las redes sociales, donde hacen lo que les da la gana porque es terreno de nadie”, comentó muy indignada Magaly Medina.

“Cuando tiene que defenderse lo único que hace es lanzar su frasecita cliché de que todo le pasa porque “la put* fama”. Creo que alguien debería ingresarlo a un hospital y ver si realmente tiene algún tipo de problema mental o psicológico. Y si no es un inimputable, yo creo que, por lo menos, se le debería dar una muy buena lección para que deje estar azuzando la violencia. Algún fiscal debería, por lo menos, darle una lección para que se sepa que no puede ir por ahí diciendo que violó a alguien, para que no vaya haciendo todo este tipo de actos obscenos. Lo hace en la calle, en un restaurante, en las redes sociales”, continuó.

Finalmente, la “Urraca” criticó el apoyo que Makanaky tiene en redes sociales e, hizo un llamado de atención a los medios de comunicación.

“No puede ser influencer con 130 mil idiotas que lo siguen. ¡Qué furor va a ser este tipo!”, dijo.

