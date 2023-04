Han pasado 9 años desde el escándalo por el triángulo amoroso vivido entre Milena Zárate y su hermana Greyssi Ortega con Edwin Sierra y hoy Magaly Medina decidió revivir las declaraciones de la hermana menor, donde confiesa que el comediante abusó de ella siendo menor de edad y hasta la hizo abortar.

“Abusó de mí, yo quedé embarazada y después de 5 meses yo me entero y Edwin fue el que me llevó a que botara a mi hijo”, fue esta la declaración que Greyssi Ortega dio en un programa conducido por Lady Guillén, que debido a su poca popularidad, no trascendió, motivo por el que Magaly lo rescató resaltando lo grave del asunto y los responsables de un abuso a una menor que ahora es vista como la villana de la película.

Magaly comenzó resaltando que Greyssi Ortega era menor cuando pasó todo: “Al menor siempre hay que protegerlo, hay muchas cosas que tú no sabías, tu error en esa época fue no contarlo”, además lamentó no haber conocido en ese año la verdad para iniciar una campaña en contra del comediante, quien hasta ahora salió bien librado de todo.

Pero la indignación de la ‘urraca’ se extendió a Milena Zárate, quien pese a conocer la verdad de abuso que sufrió su hermana, que era menor de edad, no hizo nada en contra del padre de su hija: “Milena nunca lo denunció, yo como mamá o hermana voy a una comisaría, hago un escándalo hasta que metan preso al desgraciado”.

