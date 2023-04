La hermana de Milena Zárate estuvo presente por videollamada en el programa de Magaly Medina, donde recibió el apoyo de la ‘urraca’, quien le dio valor a una declaración pasada de Greyssi Ortega, donde confiesa cómo pasó en realidad todo con Edwin Sierra.

“Abusó de mí, yo quedé embarazada y después de 5 meses yo me entero y Edwin fue el que me llevó a que botara a mi hijo”, fue esta la declaración que Greyssi Ortega hizo en un programa de Lady Guillén, despertando la indignación de Magaly Medina, quien volteó la torta y resaltó la irresponsabilidad de Milena Zárate por no proteger a su hermana menor y acusarla cuando ella fue la víctima cuando era menor de edad.

Según contó Greyssi Ortega, Milena Zárate no la ha perdonado de verdad y aprovechaba cualquier oportunidad para humillarla: “Yo trabajaba 11 horas de las cuales ella mensualmente ella me pagaba 600 soles u 800 soles, incluyendo comida”.

Por su parte, Magaly Medina lamentó no haberse enterado de la verdad cuando entrevistó en el pasado a Milena Zárate y Greyssi Ortega, ya que habría iniciado una campaña para que el abusado de menores, en este caso, Edwin Sierra, no salga bien librado con todo lo que había pasado.

