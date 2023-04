En la edición de este martes 25 de abril de 2023, el programa “Magaly TV, La Firme” se comunicó con Greissy Ortega, quien se encuentra en Estados Unidos con su esposo y sus hijos. La joven de 30 años, se pronunció sobre el reciente enfrentamiento que ha tenido con su hermana Milena Zárate y reveló las humillaciones que sufrió por parte de la cantante.

Según la esposa de Ítalo Villaseca, la cantante nunca la perdonó por el escándalo de infidelidad que protagonizó con Edwin Sierra, pese a que ya pasaron varios años.

Los maltratos y humillaciones que le hizo Milena Zárate a Greissy Ortega

De acuerdo al testimonio de Greissy Ortega, la exintegrante de “El Gran Show” aprovechaba cualquier oportunidad para tratarla de mala manera, al punto de sentirse humillada.

“Nunca hubo perdón. Cuando yo peleé con Ítalo, me llevó a su casa para lograr su objetivo, pisotearme, humillarme, tratarme todos los días mal”, contó Ortega en un principio.

“Yo trabajaba 11 horas de las cuales ella mensualmente ella me pagaba 600 soles u 800 soles, incluyendo comida”, añadió.

Posteriormente, la joven se quebró y le pidió a Milena Zárate que pare con los ataques y que deje de hostigarla.

“¿Que más quieres? Que me deje de hostigar porque me siento que me hostiga, siento que me asfixia, por eso la eliminé de todo porque no quiero saber nada de ella, porque no quiero llenarme de su mala energía, de su mala vibra, de su maldad, de su odio”, dijo entre lágrimas.

“Yo le pido que pare. Que hable de otra manera para poder soltar”, sentenció.

