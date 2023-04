Tras ser acusada por Magaly Medina de haber elegido mal al villano de la historia, Milena Zárate decidió defenderse, aclarando que nunca abandonó a su hermana cuando se enteró de que Edwin Sierra había abusado de ella y contó toda su verdad.

“Cuando ella se sentó en Lady Guillén, la primera persona que le puso abogado fui yo, pero ella desistió”, según Milena Zárate, eso fue lo que hizo en cuanto confirmó que su hermana menor había sido abusada por el padre de su hija, Edwin Sierra, sin embargo, Greyssi Ortega, decidió no seguir adelante con la denuncia, dejando de manos cruzadas a la cantante colombiana.

Milena Zárate, además, negó que ella no se ponga en contra de Edwin Sierra, por temor a que no le den la pensión de su hija: “Edwin cumple con mi hija porque es su papá, él no puede quitar nada porque es su obligación”, además, la colombiana, confesó que estuvo en pie de guerra contra el padre de su hija, por lo que le había hecho a su hermana y por ese motivo, recibió muchas demandas por parte de su exesposo.

Finalmente, Milena intentó desmentir las declaraciones de Greyssi Ortega, confesando que su hermana menor se molestó por el TikTok que hizo la Zárate con Giselo, pero nunca le reclamó a ella, decidió hacerle el reclamo a Edson Dávila y a Samuel Suárez.

