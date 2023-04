Tras 9 años de uno de los escándalos más sonados en la farándula peruana, la versión de Greyssi Ortega, vuelve a tomar peso, luego de haber pasado desapercibida su acusación contra Edwin Sierra, quien habría comenzado su romance prohibido con la hermana de Milena Zárate, abusando de su cuñada.

“Abusó de mí, yo quedé embarazada y después de 5 meses yo me entero y Edwin fue el que me llevó a que botara a mi hijo”, fueron las declaraciones que Greyssi Ortega dio en un programa de Lady Guillén, que debido a su poca popularidad, no logró hacer que trascienda la denuncia de Greyssi Ortega, sin embargo, con Magaly Medina indignada por lo sucedido, el verdadero culpable fue señalado.

Luego de afirmar que de haber conocido antes la verdad, Magaly habría iniciado una campaña contra Edwin Sierra, Magaly arremetió contra Milena Zárate, por no cuidar a su hermana y por irse contra alguien que fue la víctima ahora: “Milena nunca lo denunció, yo como mamá o hermana voy a una comisaría, hago un escándalo hasta que metan preso al desgraciado, Milena debería irse con el verdadero culpable de esto, contra su ex”.

