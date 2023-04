Las hermanas Milena Zárate y Greissy Ortega se han vuelto a enfrentar y han revivido el polémico triangulo amoroso que protagonizaron con Edwin Sierra cada una a salido a despotricar contra la otra y sacándose todos los trapitos sucios y revivir peleas que al parecer no han logrado superar a pesar del tiempo.

El enfrentamiento de las dos hermanas hace recordar el controversial caso que acaparó las portadas de los diarios de espectáculos en el 2013 y que fue el inicio de una rivalidad que al parecer hasta ahora no han podido superar.

¿Por qué se enfrentaron Milena Zárate y Greissy Ortega?

Como se recuerda, Milena Zárate anunció su separación de Edwin Sierra en noviembre del 2013, cuando la pequeña hija de ambos había cumplido 5 meses de vida. La repentina ruptura de los entonces esposos sorprendió a todo chollywood, pues ninguna de las partes salía a dar alguna explicación. La bailarina colombiana solo dijo que ahora su menor hija era su prioridad y que ya no pondría “las manos al fuego por nadie”.

Las especulaciones de la separación plantearon diversidad posibilidades pero la mas fuerte era un posible infidelidad. Unos meses después en 2014 la hermana de la ‘colocha’, Greyssi Ortega fue ampayada con su ex cuñado Edwin Sierra en una clínica en la que ambos personajes se veían muy cariñosos.

El escándalo estalló en marzo del mismo años cuando el extinto programa de espectáculos ‘Amor, Amor, Amor’ lanzó un audio en el que se le escucha a Greyssi admitir que tuvo un romance con su cuñado Edwin Sierra y que quedó embarazada del cómico pero ella abortó con la ayuda de su hermana Milena Zárate.

Milena Zárate se sentó en el sillón rojo del ‘Valor de la Verdad’ en donde confirmó que su hermana menor tu un amorío con su entonces esposo Edwin Sierra mientras que ella estaba embarazada del cómico. La “traición” de Greyssi Ortega detonó una serie de enfrentamientos entre las hermanas que duro por mucho tiempo.

Milena Zárate luego acusó públicamente a su hermana menor de haberse entrometido en su matrimonio con Edwin Sierra, pese a que ella estaba embarazada. Greyssi negó en todo momento las acusaciones a pesar de que Milena mostraba con fotos y audios el romance clandestino entre la joven colombiana y el comediante.





Milena Zárate y Greyssi Ortega frente a frente

En octubre del mismo año, luego de una serie de ataques verbales entre las dos colombianas, las hermanas por fin estuvieron cara a cara en el set de Magaly Televisión para confrontarse directamente.

Durante el programa de la ‘Urraca’, Milena volvió a acusar a su hermana menor de meterse en su relación con Edwin Sierra. Lágrimas, gritos e ira invadieron las palabras de acciones de Milena Zárate quien sufrió un ataque de nervios por la presencia de Greyssi.

“ Mi mirada no es de odio sino de dolor porque esta cínica que está sentada allí... Yo la crie desde que tenía seis meses. Le di mi corazón y mi confianza, el amor de una madre que capaz no lo tuvo ”, exclamó la cantante indignada

Sin embargo, el rostro inmutable de Greyssi Ortega solo se limitó a negar las acusaciones e indicó que su hermana le había sido infiel al cómico con su primo y es por eso que inventó toda una historia de infidelidad con Edwin.

“Usted es una cínica, no tiene sangre en la cara, mírame, yo soy su hermana, desgraciada. Y el dolor que yo sentí en ese momento, ¿me lo inventé? Mírame, atrévase a mirarme y dígame que es mentira. Si algo le queda en ese corazón, dígame en mi cara que es mentira todo lo que dijo”, respondió Milena completamente ofuscada.

Greyssi continuó negando las acusaciones y aclaró que ella nunca engañó a nadie, sino que el engañado fue Edwin Sierra. “¡No soy una robamaridos! No me arrepiento de nada. Nunca traicioné a nadie de mi familia. No engañé a Milena, el engañado fue él (Edwin)”, expreso la joven.

Además, afirmó que el audio en que ella le revela a Milena que Edwin Sierra abusó de ella es falso y que solo dijo eso porque Milena Zárate la había amenazado. “Yo dije eso porque estaba amenazada. No estoy con él, nunca abusó de mí, jamás me hizo abortar. Nunca estuve con él y no lo estaré, jamás”, se mantuvo firme.





