Milena Zárate volvió a arremeter contra Greissy Ortega, a quien tildó de ‘escoria’ y ‘basura’. La colombiana explotó contra su hermana, a quien le recordó todos los favores que le hizo durante el tiempo que vivieron juntas, pese a la infidelidad con Edwin Sierra.

En entrevista con Trome, la cantante tildó de malagradecida a su hermana, a quien le recordó que le dio de comer a ella y a sus hijos, pues Ítalo Villaseca, esposo de Greissy, no tenía ni para comprar un tarro de leche.

¿Qué dijo Milena Zárate sobre Greissy Ortega?

“Mira, la escoria se deshecha, se va a la basura, para mí está enterrada, es una malagradecida. Como ya le dije, luego que me insultó por el WhatsApp, ojalá y de tanto que escupe al cielo no se le regresé porque sabe muy bien que le tapé el hambre. De ella hablan por mí, cuando estuvo aquí siempre la apoyé con sus hijos porque el adefesio que tiene por marido nunca hizo nada y así se fue detrás de él poniendo en riesgo a sus niños” , arremetió Milena en un principio.

En esa línea, aseguró que Greissy se hizo conocida en la farándula por la traición que cometió con Edwin Sierra. Además, mencionó que ella la ayudó a sacar los pasaportes para que sus hijos puedan viajar a Estados Unidos.

“Ella ¿por quién y por qué se hace conocida?, por lo que me hizo, ¿quién es ella? ¿qué hace por la vida?, ¿por qué tiene redes sociales? Ella tiene que aceptar su cruz y que la va a cargar toda su vida por lo que hizo. ¿Cómo ella les hizo los baby shower a su hijos? Por mí, porque ese marido que tiene no le puede dar un tarro de leche a sus hijos, tiene canje gracias a mí, no tengo la culpa de que su vida se una desgracia. La vida se encargó de cobrarle todo lo que hizo” , añadió muy furiosa.

“Se fue a USA por mí, le saqué los pasaportes a los niños y no recuerda nada de eso, no es que se lo saque en cara, pero una vez más la desconozco, no sé quién es realmente, por eso le he dicho que ya no hable de mí, que se dedique a trabajar y cuide a sus hijos y cuide a ese marido que tiene que no le suma en nada”, puntualizó.