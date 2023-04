Durante una entrevista para el programa online ‘Tú quieres show’, Milena Zárate recordó el escándalo que vivió al descubrir el amor prohibido entre su hermana menor y Edwin Sierra, quien era su esposo en ese momento, además aclaró por qué perdonó a Greyssi Ortega, con quien volvió a distanciarse.

El haber sido protagonista de uno de los escándalos más recordados de la farándula peruana, afectó el estado de salud de Milena Zárate, sin embargo, hoy, luego de 9 años de haber pasado por aquel momento, la cantante aclaró que ya no le duele hablar de ello: “Se convirtió en una cicatriz que me acompañará hasta que yo me muera”.

A Milena Zárate en aquel momento le habría dolido más la traición de su hermana Greyssi Ortega, a quien habría acogido desde pequeña y cuando descubrió lo que hacía con Edwin Sierra, decidió perdonarla luego de un tiempo: “Lo que tú vives no lo vas a olvidar nunca, la disculpé más a ella, por mí”.

Según le contó al popular ‘Chiquiwilo’, Milena añadió que el perdón por parte de ella, llegó por su bienestar propio, ya que se dio cuenta, que le hacía daño el odio y el rencor: “Yo me estaba enfermando, yo me volví mala, buscando venganza y al final solo me estaba haciendo daño a mí y me di cuenta sin ir a terapia”.

