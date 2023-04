¡Le dijeron de todo! Las hermanas Cayo han estado en el medio de la polémica desde hace unos días y esta vez Fiorella Cayo realizó controversiales comentarios que desataron la ira de los usuarios en redes sociales, luego de que la actriz afirmara que aún “no hay” quien pueda suceder a su sobrina Alessia Rovegno como Miss Perú 2023.

El controversial comentario de Fiorella llega a pocas semanas del inicio del certamen de belleza por lo que muchos usuarios en redes sociales consideraron que la rubia “ninguneó” a las otras jóvenes candidatas por lo que no se quedaron callados y respondieron con todo con la mayor del ‘Clan Cayo’

¿Qué dijo Fiorella Cayo?

Como parte de la promoción del certamen Miss Perú 2023 la organización utilizó su cuenta de Instagram y publico una foto de Alessia Rovegno con la siguiente pregunta en la descripción “¿Quién será la nueva sucesora de nuestra reina?”

La tía de Alessia, Fiorella Cayo no tardo en responder con un corto comentario. “No hay, Jajaja”, escribió la artista, de esta manera deja en claro que ninguna de las jóvenes que participará está a la talla de su querida sobrina. El comentario de la actriz provocó la molestia de los usuarios en Instagram, quienes no dudaron en responder a su comentario.

“Si hay mejores y mucho más inteligentes”; “La única que no tiene reemplazo es Janick Maceta”, “Hay y muchas. Alessia fue a dar vergüenza con su hope of da sunrise”, " Aveces hay que ser coherente con lo que predicas en tus estados, al decir eso menosprecias a las candidatas de forma indirecta”, son alguna de las críticas que se pueden leer en el post.

Usuarios responden a Fiorella Cayo





TE PUEDE INTERESAR

Dayanita se conmueve al presentar a su madre en ‘Mande Quien Mande’

Magaly Medina a Greissy Ortega por pasado con Edwin Sierra: “Tu error fue no haber contado lo que hizo”

Shakira es elegida como ‘La Mujer del Año” por Billboard

Edson Dávila advierte a Valeria Piazza: “No vengas a hacer Cherry”