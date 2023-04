Al parecer la popular actriz peruana, Stephanie Cayo prefiere no hablar del actor Maxi Iglesias y se mostró bastante incomoda ante las preguntas del reportero de ‘Amor y Fuego’ sobre los rumores del fin de su relación con el español.

Las imágenes de su reacción fueron compartidas en la ‘promo’ del programa ‘Amor y Fuego’ que se transmitirá HOY miércoles 19 de abril. En la publicación se puede ver al reportero de ‘Peluchín’ abordar a Stephanie Cayo junto a sus hermanas, quienes no dudaron en defenderla y procedieron a retirarse del lugar y evitar declarar sobre el Maxi Iglesias.

Stephanie Cayo se mostró evasiva a hablar sobre Maxi Iglesias y respondió contundentemente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’. “No, chicos, eso no se hace. No chicos, por favor”, indicó la interprete mientras era escoltada por sus hermanas.

Fiorella Cayo arremetió contra los reporteros y los tildó de irrespetuosos mientras acompañaba a su hermana menor. “Qué falta de respeto. Vámonos, vámonos”, expresó la también actriz. Además, les exigió a los hombres de prensa que respeten el momento familiar. “Chicos tienen que respetar, estamos las hermanas”, agregó





