Richard Acuña guarda silencio desde su último comunicado, donde ofreció disculpas públicas a sus hijos y a su actual esposa, Brunella Horna, por los difíciles momentos que están pasando a raíz de la fuerte denuncia de Camila Ganoza, su expareja.

Tras esto, el excongresista y la modelo Brunella Horna viajaron a Chiclayo para que la rubia esté al cuidado de su familia, ahora que está mal de salud por un presunto embarazo de alto riesgo.

Sin embargo, el hijo de César Acuña no podrá acompañarla más tiempo y regresó a Lima, abandonando a la exconductora de ‘América HOY’ en el norte del país. Así lo dio a conocer el portal de espectáculos ‘Instarándula’.

“Aprovechando que todos estamos concentradísimos en Jossmery y Hurtado, Richard regresa a Lima sin la ‘baby Brune’ ”, informaron en Instagram.

Richard Acuña y Brunella Horna - Instarandula

Brunella le dice adiós a ‘América Hoy’ tras escándalo de Richard Acuña

El 17 de abril de 2023, Brunella Horna anunció que ‘renuncia’ temporalmente a “América Hoy” debido a un fuerte problema de salud que la aqueja desde hace algún tiempo.

“Esto no es un adiós, sino un hasta pronto, es lo más difícil que me ha tocado decidir. Todos saben lo que me ha costado llegar a este trabajo, pero tengo que aclarar por qué” , comenzó diciendo.

En ese sentido, Janet Barboza y Ethel Pozo le consultaron a Brunella sobre si tenía una fecha estimada de regreso al programa. “Ahora estoy en Chiclayo porque quería estar con mis papás, mis abuelos, influye muchísimo que emocionalmente esté bien porque han sido días duros (...) No puedo decir cuándo volveré porque eso depende de lo que diga mi doctor”, enfatizó.