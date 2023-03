No se calló nada. Stephanie Cayo estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultada sobre su relación sentimental con Maxi Iglesias, motivo por el que la actriz se mostró bastante incómoda EN VIVO.

Todo se dio durante la última edición del magazine matutino, cuando Ethel Pozo le consultó a la artista peruana cómo iba su romance con el actor español y cuánto tiempo exactamente llevan juntos.

En un primer momento, fue Edson Dávila quien aseguró que Maxi es un “hombre simpático”, por lo que la hija de Gisela Valcárcel agregó: “¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo?” . Sin embargo, la hermana de Fiorella Cayo no tomó a bien la pregunta y la ‘parchó' en pleno programa EN VIVO.

“ No quiero hablar de eso... Mi vida privada, es mi vida privada. Cualquier cosa que diga, me la van a sacar de contexto (...) ¿Dónde está? No sé, debe estar con su familia en España. Yo estoy acá”, dijo Stephanie bastante incómoda.

Frente a ello, Ethel Pozo se avergonzó y ya no quiso preguntarle a la actriz peruana nuevamente por su relación. “No la pongan nerviosa. Cuando una entre en confianza, si tú quieres, nos cuentas algo. Es lindo tu novio y tú, los dos son bellos”, finalizó.

